4 trụ cột sức mạnh đưa Arsenal tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Các yếu tố then chốt đang đồng loạt ủng hộ một Arsenal từng nhiều năm bị gắn mác “kẻ về nhì vĩ đại”.

Như Xoilacz đã đưa tin, Arsenal đang ở thời điểm mà mọi yếu tố then chốt đều hội tụ. Sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham, đội bóng của Mikel Arteta không chỉ giữ vững ngôi đầu mà còn cho thấy họ đang sở hữu nền tảng vững chắc nhất kể từ sau kỷ nguyên bất bại. Với khoảng cách sáu điểm và phong độ vượt trội, hành trình 22 năm chờ đợi danh hiệu Premier League có lẽ đang bước vào giai đoạn gần nhất của đích đến.

Dù thiếu cả ba tiền đạo trung tâm, Arsenal vẫn nã bốn bàn vào lưới đối thủ truyền kiếp. Đây tiếp tục là minh chứng cho chiều sâu lực lượng, khả năng xoay tua linh hoạt và sức mạnh tấn công đa dạng của đội bóng Bắc London. Telegraph Sport chỉ ra bốn cơ sở rõ ràng lý giải vì sao Arsenal đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Đội hình có chiều sâu nhất Premier League

Ngay cả Manchester City cũng khó sánh kịp sự đồng đều mà Arsenal sở hữu mùa này. Trước Tottenham, trục dọc đội hình vắng hàng loạt trụ cột nhưng chất lượng thi đấu không hề suy giảm. Piero Hincapie đá chính trận đầu tiên ở Premier League và lập tức thay thế Gabriel bằng màn trình diễn chững chạc. Merino tiếp tục hoàn thành vai trò tiền đạo ảo trong bối cảnh toàn bộ trung phong chấn thương.

Điểm nhấn lớn nhất là Eberechi Eze. Từ vị trí vốn do Martin Odegaard nắm giữ, anh ghi một cú hat-trick lịch sử, trở thành người đầu tiên làm điều này trong derby Bắc London kể từ năm 1978. Arsenal không có thủ lĩnh hàng thủ, không có nhạc trưởng, không có tiền đạo đúng nghĩa, nhưng vẫn áp đảo đối thủ lớn nhất. Đó là dấu hiệu của một đội bóng thực sự mạnh.

Sự ổn định và gắn kết sau nhiều năm xây dựng

Arteta đã ở Arsenal gần 5 năm và bộ khung hiện tại đa phần đồng hành cùng ông trong giai đoạn dài. Họ thấm nhuần triết lý, vận hành hệ thống như phản xạ tự nhiên. Declan Rice từng chia sẻ rằng anh ra sân “như thể có chiếc điều khiển trong đầu”, còn HLV Thomas Frank cũng thừa nhận Arsenal vượt trội đơn giản vì họ đã đi cùng nhau quá lâu. Đây là sự ổn định mà không đội nào trong nhóm dẫn đầu hiện sở hữu.

Hàng thủ vẫn chắc như thép dù thiếu Gabriel

Arsenal pressing từ tuyến đầu và phòng ngự theo cấu trúc thống nhất, tạo thành một khối vững chắc ngay cả khi thiếu trung vệ chủ lực. Hincapie vào sân và thể hiện đúng tinh thần mà Gabriel để lại. Tottenham chỉ tạo ra 0,07 bàn thắng kỳ vọng, một con số gần như bằng không. Trước đó, Arsenal chỉ thủng lưới 2 lần trong 9 trận. Họ có chiều sâu tốt nhất và hàng thủ mạnh nhất giải.

Các đối thủ cạnh tranh đều chững lại

Man City không còn đáng sợ như trước, thường xuyên sảy chân trước các đội tầm trung. Liverpool sa sút và đã thua quá nhiều. Chelsea là đội bám đuổi gần nhất, nhưng vẫn thiếu sự chín chắn ở những thời điểm bản lề. Cuộc đối đầu tại Stamford Bridge tới đây sẽ nói lên nhiều điều, nhưng hiện tại, không đối thủ nào thật sự khiến Arsenal phải run rẩy.

Nếu Arsenal duy trì phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể biến lợi thế này thành đỉnh cao mà họ đã theo đuổi hơn hai thập kỷ.