Eze bùng nổ rực rỡ, Arteta ca ngợi nguồn năng lượng mới cho Arsenal.

Mikel Arteta khẳng định Eberechi Eze đang mang đến một luồng sinh khí đặc biệt cho Arsenal sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 4-1 trước Tottenham ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Tân binh trị giá 90 triệu USD đã biến trận derby Bắc London thành sân khấu của riêng mình với cú hat-trick đầy cảm xúc.

Arteta ca ngợi nguồn năng lượng mới cho Arsenal

Theo nguồn tin của tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay, mùa hè 2025, Eze từng đứng rất gần việc gia nhập Tottenham, nhưng cuối cùng lại chọn khoác áo Arsenal. Bởi vậy, phong độ rực rỡ của anh tại Emirates tối 23/11 càng khiến đội bóng láng giềng thêm phần tiếc nuối.

Arsenal mở tỷ số nhờ cú sút của Leandro Trossard, trước khi Eze tạo ra khoảnh khắc bùng nổ bằng pha đi bóng và dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 35 giây sau khi bước vào hiệp hai, tiền vệ người Anh tiếp tục ghi dấu bằng cú cứa lòng chuẩn xác, đưa Arsenal vượt lên với cách biệt an toàn.

Đến phút 76, Eze hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm mạnh về góc gần, khép lại một buổi tối không thể hoàn hảo hơn cho cá nhân anh và cho cả đội chủ sân Emirates.

Arteta tiết lộ Eze đã thể hiện sự chuyên nghiệp và khát khao ngay từ khi trở về CLB sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Chỉ nghỉ hai ngày, anh lập tức yêu cầu được tập thêm và hỏi HLV về cách cải thiện bản thân. Theo Arteta, những phẩm chất đó chính là lý do cho sự thăng hoa hiện tại.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Eze mang đến cho Arsenal một năng lượng tích cực mà đội bóng đang thiếu. Anh là mẫu cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc, và điều đó giúp toàn đội cảm thấy tự tin hơn trong các trận đấu lớn.

Với cú hat-trick này, Eze ghi tên mình vào lịch sử các trận derby Bắc London khi trở thành người thứ tư lập hat-trick ở những cuộc đối đầu chính thức giữa hai đội, sau Ted Drake, Terry Dyson và Alan Sunderland. Anh cũng đánh dấu hat-trick thứ 400 trong lịch sử Ngoại hạng Anh và trở thành cầu thủ thứ 23 làm được điều này cho Arsenal.

Arteta thừa nhận ông vô cùng bất ngờ khi nhìn lại các thống kê. Theo ông, đã rất lâu rồi người hâm mộ mới được chứng kiến một cú hat-trick ở derby Bắc London, và điều đó cho thấy mức độ đặc biệt của màn trình diễn từ Eze.

HLV của Arsenal xem trận thắng Tottenham là bước đệm quan trọng sau trận hòa đáng thất vọng trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế. Ông cho rằng đội đang dần lấy lại mạch thăng hoa như chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trước đó.

Chiến thắng càng ý nghĩa khi Man City và Liverpool cùng mất điểm, giúp Arsenal củng cố ngôi đầu với 29 điểm, tạo khoảng cách sáu điểm so với Chelsea. Dù vậy, Arteta vẫn giữ sự thận trọng và cho rằng cách biệt này có thể bị san lấp bất cứ lúc nào.

Arsenal sẽ tiếp tục guồng quay căng thẳng với trận gặp Bayern tại Champions League ngày 26/11, trước khi hành quân đến sân Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.