Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh trong cuộc đua tìm HLV trưởng mới.

Cuộc hành trình tìm người dẫn dắt đội tuyển Indonesia đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi một cái tên đầy bất ngờ từ Liverpool được truyền thông Anh nhắc tới. Theo nguồn tin từ Football Insider 247, trợ lý của HLV Arne Slot – Giovanni van Bronckhorst – hiện được PSSI đưa vào danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh

Như Xoilac Net đã đưa tin, thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Football Insider khẳng định van Bronckhorst là một trong những nhân vật được PSSI đánh giá cao trong giai đoạn tuyển chọn mới, đặc biệt sau khi Patrick Kluivert bị sa thải vì thành tích kém cỏi, khiến Indonesia lỡ hẹn với vòng loại cuối World Cup 2026.

Nguyên nhân khiến chiến lược gia người Hà Lan trở thành mục tiêu của PSSI được cho là xuất phát từ mối liên hệ sâu rộng giữa bóng đá Indonesia và Hà Lan. Trong những năm gần đây, tuyển Indonesia chứng kiến làn sóng cầu thủ gốc Hà Lan được nhập tịch, góp phần thay đổi đáng kể chất lượng đội hình. Sự xuất hiện của một HLV am hiểu môi trường bóng đá châu Âu, đặc biệt lại có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngoại hạng Anh, được cho là phù hợp với lộ trình phát triển mà PSSI theo đuổi.

Van Bronckhorst, người từng dẫn dắt Rangers và Feyenoord, đang đảm nhiệm vai trò trợ lý tại Liverpool từ đầu mùa giải. Sự hiện diện của ông ở một trong những môi trường bóng đá cạnh tranh nhất thế giới khiến khả năng PSSI theo đuổi ông trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng Indonesia muốn hướng đến một HLV có góc nhìn hiện đại, tư duy chiến thuật rõ ràng và đã chứng minh năng lực trong môi trường đỉnh cao.

Tuy vậy, việc PSSI nhắm đến một cái tên tiếng tăm không có nghĩa con đường sẽ dễ dàng. Giới phân tích tại Indonesia đã lên tiếng cảnh báo liên đoàn rằng họ cần thận trọng sau bài học mang tên Kluivert. Dù từng là huyền thoại bóng đá thế giới, Kluivert không để lại dấu ấn rõ rệt về mặt chuyên môn và cho thấy hạn chế trong công tác huấn luyện, dẫn đến thất bại trong mục tiêu World Cup.

Vì vậy, yêu cầu hàng đầu trong đợt lựa chọn lần này được nhấn mạnh là năng lực thực tế, không phải danh tiếng. Một HLV phù hợp với bóng đá Indonesia phải hiểu cấu trúc đội tuyển, hệ thống đào tạo và khả năng của các cầu thủ nhập tịch – những nhân tố đang định hình lại bản sắc đội bóng.

Tính đến hiện tại, danh tính thuyền trưởng mới của Indonesia vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, việc một cái tên dày dạn kinh nghiệm như van Bronckhorst xuất hiện trong danh sách ứng viên cho thấy PSSI đang theo đuổi những lựa chọn táo bạo hơn so với trước đây. Dù thương vụ này còn nhiều điều chưa rõ ràng, nó cũng mở ra kỳ vọng rằng Indonesia có thể bước sang một chương mới với tham vọng lớn hơn ở cấp độ châu lục và thế giới.