Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh trong cuộc đua tìm HLV trưởng mới

Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh trong cuộc đua tìm HLV trưởng mới

  • 11:41 - 28/11/2025

Cuộc hành trình tìm người dẫn dắt đội tuyển Indonesia đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi một cái tên đầy bất ngờ từ Liverpool được truyền thông Anh nhắc tới. Theo nguồn tin từ Football Insider 247, trợ lý của HLV Arne Slot – Giovanni van Bronckhorst – hiện được PSSI đưa vào danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh

Như Xoilac Net đã đưa tin, thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Football Insider khẳng định van Bronckhorst là một trong những nhân vật được PSSI đánh giá cao trong giai đoạn tuyển chọn mới, đặc biệt sau khi Patrick Kluivert bị sa thải vì thành tích kém cỏi, khiến Indonesia lỡ hẹn với vòng loại cuối World Cup 2026.

Nguyên nhân khiến chiến lược gia người Hà Lan trở thành mục tiêu của PSSI được cho là xuất phát từ mối liên hệ sâu rộng giữa bóng đá Indonesia và Hà Lan. Trong những năm gần đây, tuyển Indonesia chứng kiến làn sóng cầu thủ gốc Hà Lan được nhập tịch, góp phần thay đổi đáng kể chất lượng đội hình. Sự xuất hiện của một HLV am hiểu môi trường bóng đá châu Âu, đặc biệt lại có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngoại hạng Anh, được cho là phù hợp với lộ trình phát triển mà PSSI theo đuổi.

blv-trong-sut-that-nhuc-nha-cho-indonesia-luc-nao-cung-tu-hao-dat-nuoc-gan-300-trieu-dan
Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh trong cuộc đua tìm HLV trưởng mới.

Van Bronckhorst, người từng dẫn dắt Rangers và Feyenoord, đang đảm nhiệm vai trò trợ lý tại Liverpool từ đầu mùa giải. Sự hiện diện của ông ở một trong những môi trường bóng đá cạnh tranh nhất thế giới khiến khả năng PSSI theo đuổi ông trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng Indonesia muốn hướng đến một HLV có góc nhìn hiện đại, tư duy chiến thuật rõ ràng và đã chứng minh năng lực trong môi trường đỉnh cao.

Tuy vậy, việc PSSI nhắm đến một cái tên tiếng tăm không có nghĩa con đường sẽ dễ dàng. Giới phân tích tại Indonesia đã lên tiếng cảnh báo liên đoàn rằng họ cần thận trọng sau bài học mang tên Kluivert. Dù từng là huyền thoại bóng đá thế giới, Kluivert không để lại dấu ấn rõ rệt về mặt chuyên môn và cho thấy hạn chế trong công tác huấn luyện, dẫn đến thất bại trong mục tiêu World Cup.

Vì vậy, yêu cầu hàng đầu trong đợt lựa chọn lần này được nhấn mạnh là năng lực thực tế, không phải danh tiếng. Một HLV phù hợp với bóng đá Indonesia phải hiểu cấu trúc đội tuyển, hệ thống đào tạo và khả năng của các cầu thủ nhập tịch – những nhân tố đang định hình lại bản sắc đội bóng.

sao-a-rap-chung-toi-no-nguoi-ham-mo-mot-loi-xin
Cuộc hành trình tìm người dẫn dắt đội tuyển Indonesia đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi một cái tên đầy bất ngờ từ Liverpool được truyền thông Anh nhắc tới. Theo nguồn tin từ Football Insider 247, trợ lý của HLV Arne Slot – Giovanni van Bronckhorst – hiện được PSSI đưa vào danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Tính đến hiện tại, danh tính thuyền trưởng mới của Indonesia vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, việc một cái tên dày dạn kinh nghiệm như van Bronckhorst xuất hiện trong danh sách ứng viên cho thấy PSSI đang theo đuổi những lựa chọn táo bạo hơn so với trước đây. Dù thương vụ này còn nhiều điều chưa rõ ràng, nó cũng mở ra kỳ vọng rằng Indonesia có thể bước sang một chương mới với tham vọng lớn hơn ở cấp độ châu lục và thế giới.

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Maresca hài lòng với màn trình diễn chắc chắn của Chelsea trên sân Turf Moor

Maresca hài lòng với màn trình diễn chắc chắn của Chelsea trên sân Turf Moor
Eze bùng nổ rực rỡ, Arteta ca ngợi nguồn năng lượng mới cho Arsenal

Eze bùng nổ rực rỡ, Arteta ca ngợi nguồn năng lượng mới cho Arsenal
4 trụ cột sức mạnh đưa Arsenal tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

4 trụ cột sức mạnh đưa Arsenal tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh
Nhận định soi kèo Girona vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 1/12/2025

Nhận định soi kèo Girona vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 1/12/2025
Nhận định soi kèo Sociedad vs Villarreal lúc 20h00 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Sociedad vs Villarreal lúc 20h00 ngày 30/11/2025
Nhận định soi kèo West Ham vs Liverpool lúc 21h05 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo West Ham vs Liverpool lúc 21h05 ngày 30/11/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.