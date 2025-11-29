Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Arouca vs Sporting Braga lúc 03h15 ngày 2/12/2025

Nhận định soi kèo Arouca vs Sporting Braga lúc 03h15 ngày 2/12/2025

  • 13:18 - 29/11/2025

Soi kèo châu Á Arouca vs Sporting Braga: 1.97*-1.0*1.93

Arouca đang trải qua một giai đoạn khó khăn tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ 9 điểm sau 11 vòng đấu đã nói lên tất cả. Hàng phòng ngự của họ là một thảm họa thực sự, khi đã để thủng lưới tới 30 bàn, trung bình gần 3 bàn mỗi trận. Đây là một con số đáng báo động và đặt ra áp lực rất lớn lên HLV Vasco Seabra.

Ngay cả trên sân nhà, Arouca cũng không thể hiện được sự cải thiện. Chỉ 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất là một thống kê nghèo nàn. Chuỗi trận thua liên tiếp, bao gồm thất bại 1-2 trước AD Fafe và trận thua 3-4 đầy thất vọng trước GD Estoril, càng làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho các cầu thủ. Rõ ràng, HLV Vasco Seabra cần phải tìm ra giải pháp để vực dậy tinh thần toàn đội nếu muốn có cơ hội trước một Sporting Braga mạnh mẽ.

nhan-dinh-soi-keo-arouca-vs-sporting-braga-luc-03h15-ngay-2-12-2025-1
Nhận định soi kèo Arouca vs Sporting Braga lúc 03h15 ngày 2/12/2025

Trái ngược với Arouca, Sporting Braga đang có phong độ tương đối ổn định. Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 16 điểm cho thấy họ đang đi đúng hướng. Hàng công của Braga thi đấu hiệu quả, ghi được 19 bàn thắng, trong khi hàng thủ cũng khá chắc chắn, chỉ để thủng lưới 11 bàn.

Phong độ gần đây của Braga mang lại nhiều tín hiệu tích cực, với chiến thắng 4-2 trước CD Nacional và chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Moreirense FC. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Vicens, Braga đang hướng tới việc củng cố vị trí trong top đầu của bảng xếp hạng. Sự kết hợp giữa hàng công sắc bén và hàng thủ vững chắc là chìa khóa cho thành công của họ.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy sự vượt trội của Sporting Braga. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Braga đã giành chiến thắng tới 4 trận. Trận đấu gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Braga. Chiến thắng duy nhất của Arouca trước Braga trong lịch sử gần đây là một chiến thắng sít sao, càng nhấn mạnh thêm sự khó khăn mà họ phải đối mặt trong trận đấu này. Sự áp đảo của Braga trong quá khứ không chỉ thể hiện sức mạnh của họ mà còn tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho Arouca.

Chọn: Sporting Braga

Soi kèo tài xỉu Arouca vs Sporting Braga: 2.03*2.75*1.85

Arouca đang có hàng công thi đấu khá hiệu quả, ghi được 4 bàn trong 2 trận gần nhất. Trong khi đó, Sporting Braga cũng không kém cạnh, khi ghi được 7 bàn trong 3 trận gần nhất. Cả hai đội đều có xu hướng chơi tấn công và sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt. Hàng phòng ngự của Arouca đang gặp nhiều vấn đề, và đây sẽ là cơ hội để hàng công của Braga tỏa sáng. Vì vậy, lựa chọn Tài cả trận là một quyết định có cơ sở dành cho người chơi của kênh Xoi Lac TV.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-arouca-vs-sporting-braga-luc-03h15-ngay-2-12-2025-2
Tỷ lệ kèo Arouca vs Sporting Braga

Soi kèo hiệp 1 Arouca vs Sporting Braga: 1.83*-0.5*2.07

Sporting Braga được đánh giá cao hơn trong 45 phút đầu tiên. Với chất lượng đội hình vượt trội, Braga sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu và tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự của Arouca. Khả năng Braga có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 là rất cao. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Sporting Braga.

Chọn: Sporting Braga

Đội hình dự kiến Arouca vs Sporting Braga

nhan-dinh-soi-keo-arouca-vs-sporting-braga-luc-03h15-ngay-2-12-2025-3

Dự đoán tỷ số Arouca vs Sporting Braga

Arouca 1-3 Sporting Braga (Chọn Sporting Braga và Tài trận).

