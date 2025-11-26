Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Barcelona vs Alaves lúc 22h15 ngày 29/11/2025

Nhận định soi kèo Barcelona vs Alaves lúc 22h15 ngày 29/11/2025

  • 23:25 - 26/11/2025

Soi kèo Châu Á Barcelona vs Alaves: 2.02*2*1.88

Vòng 14 La Liga, Barcelona sẽ tiếp đón Alaves trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng chiếm ngôi đầu bảng. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Barcelona vừa thể hiện bộ mặt bạc nhược ở Champions League khi để thua Chelsea 0-3, trận thua đó ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ và điều họ cần có vào lúc này là một chiến thắng khi trở lại đấu trường La Liga để lấy lại sự tự tin, cũng là để duy trì chuỗi trận thắng ở đấu trường quốc nội. Chính vì vậy các cầu thủ của HLV Hansi Flick sẽ xốc lại tinh thần để ra sân với tinh thần quyết tâm cao ở trận đấu này. Alaves không phải đối thu có thể cản bước Barcelona và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ chơi đủ tốt để thắng với tỉ số cách biệt.

Alaves không phải đội bóng mạnh của La Liga, họ đứng thứ 15 mùa giải trước và luôn phải đấu tranh để có thể trụ hạng. Mùa bóng này dù đang đứng thứ 14 sau 13 vòng đấu nhưng tình hình gần đây không ổn lắm với Alaves khi họ để thua 3/4 vòng đấu nhất trong đó có 2 vòng gần nhất. Nếu không chơi tốt hơn thì nguy cơ tụt xuống sâu hơn nữa trên bảng xếp hạng là rất cao nên họ cần một kết quả tích cực ở vòng đấu thứ 14 này. Tuy nhiên Alaves lại phải làm khách trên sân của đội bóng rất mạnh Barcelona nên xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Alaves sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

nhan-dinh-soi-keo-barcelona-vs-alaves-luc-22h15-ngay-29-11-2025-1
Nhận định soi kèo Barcelona vs Alaves lúc 22h15 ngày 29/11/2025

Barcelona toàn thắng trước Alaves trong những mùa bóng gần đây, trong đó có chiến thắng 3-0 ở lần gặp nhau gần nhất. Trong bối cảnh đội chủ nhà cần 1 chiến thắng đẹp để vực lại tinh thần còn đội khách đang chơi tệ thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Barcelona sẽ lại thắng đậm trước Alaves. Nên với tỉ lệ kèo Barcelona chấp 2 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Barcelona

Soi kèo Tài xỉu Barcelona vs Alaves: 2.00*3.5*1.88

Barcelona luôn ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Alaves trong các trận gần nhất, 2 trận mùa trước họ đều ghi 3 bàn vào lưới đối thủ. Đội bóng xứ Catalan ghi tới 11 bàn ở 3 chiến thắng gần nhất tại La Liga nên trước hàng thủ chơi không tốt của Alaves thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội chủ nhà ghi nhiều bàn và trận đấu có nhiều bàn thắng. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn:  Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-barcelona-vs-alaves-luc-22h15-ngay-29-11-2025-2
Tỉ lệ kèo Barcelona vs Alaves

Soi kèo Hiệp 1 Barcelona vs Alaves: 1.81*0.75*2.09

Barcelona sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Alaves và khả năng sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Barcelona chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Barcelona 4 – 1 Alaves (Chọn Barcelona và Tài trận)

