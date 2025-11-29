Nhận định soi kèo Birmingham vs Watford lúc 03h00 ngày 2/12/2025

Soi kèo Châu Á Birmingham vs Watford: 2.02*0.75*1.88

Vòng 18 Championship, Birmingham sẽ tiếp Watford trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải điều dế thực hiện khi đối thủ đang chơi ổn định.

Birmingham đã tụt xuống League One và mùa này họ mới được thăng hạng trở lại Championship. Rõ ràng với một đội mới thăng hạng thì mục tiêu luôn là trụ hạng trước khi nghĩ đến những điều xa xôi hơn, so với mục tiêu đó thì đội bóng của HLV Chris Davies đang làm tốt khi đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, cơ hội trụ hạng là rất sáng và nếu chơi tốt hơn nữa thì thậm chí họ còn có cơ hội lọt vào top các đội dự play off thăng hạng. Muốn vậy thì các cầu thủ Birmingham cần tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình, trận đấu với Watford ở vòng 18 là một trận như thế. Nhưng trước đối thủ rất cứng và đang chơi tốt thì khả năng Birmingham sẽ chỉ có được một kết quả hòa.

Watford đứng thứ 14 mùa giải trước tại Championship, rõ ràng hiện tại họ không còn là đội bóng mạnh tại giải đấu này và hy vọng thăng hạng là điều khá xa vời. Điều đó thể hiện rõ ở mùa giải năm nay khi thầy trò HLV Javi Gracia vẫn chỉ đứng thứ 14 sau 17 vòng đấu, phong độ của họ thời gian gần đây khá tốt khi bất bại 5 vòng gần nhất là điều có thể khiến các cầu thủ Watford tự tin khi đến làm khách trên sân của Birmingham ở vòng đấu thứ 18. Nhiều khả năng Watford sẽ tiếp tục bất bại và ra về với một kết quả hòa.

Watford thắng Birmingham trong cả mấy lần gặp nhau gần đây, tuy nhiên ở mùa giải hiện tại thì Birmingham đang là đội chơi tốt hơn, họ lại còn có lợi thế sân nhà nên nhiều khả năng phong độ tốt của đội khách chỉ giúp họ có 1 điểm ra về. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Birmingham chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Watford thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Watford

Soi kèo Tài xỉu Birmingham vs Watford: 1.86*2.25*2.02

Birmingham hòa trận đấu gần nhất với tỉ số 1-1, cả 3 trận hòa của Watford trong 5 trận gần nhất cũng có tỉ số tương tự. Trong bối cảnh chất lượng đội hình của 2 đội tương đương nhau thì khả năng trận đấu tới cũng sẽ có tỉ số hòa 1-1. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Birmingham vs Watford: 1.92*0.25*1.98

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tương đối cân bằng, đội chủ nhà Birmingham chơi tốt hơn đôi chút và rất có thể sẽ ghi được bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Birmingham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến