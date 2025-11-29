Nhận định soi kèo Bologna vs Cremonese lúc 02h45 ngày 2/12/2025

Soi kèo châu Á Bologna vs Cremonese: 1.81*1.0*2.09

Mùa giải bóng đá Ý năm nay chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt và những diễn biến khó lường, trong đó, sự vươn lên mạnh mẽ của Bologna dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vincenzo Italiano nổi lên như một điểm sáng. Với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và 24 điểm tích lũy được, Bologna đang trình diễn một phong độ ổn định và đầy hứa hẹn với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân khách trước Udinese không chỉ thể hiện sức mạnh tấn công mà còn cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự của đội bóng này.

Sở hữu hàng công sắc bén với 21 bàn thắng và hàng thủ vững chắc chỉ để thủng lưới 8 bàn, Bologna đang xây dựng một lối chơi cân bằng và hiệu quả, hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho các đối thủ trong thời gian tới. Đặc biệt, thành tích bất bại trên sân nhà càng củng cố thêm sự tự tin và tạo lợi thế tâm lý lớn cho Bologna trước mỗi trận đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Cremonese, dưới sự lèo lái của huấn luyện viên Davide Nicola, lại đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong mùa giải năm nay. Với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và 14 điểm, Cremonese cho thấy sự thiếu ổn định và khó khăn trong việc duy trì phong độ. Trận thua 1-3 ngay trên sân nhà trước AS Roma đã bộc lộ những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng này. Với 13 bàn thắng ghi được và 16 bàn thua phải nhận, Cremonese đang gặp vấn đề ở cả hai tuyến, đòi hỏi huấn luyện viên và ban huấn luyện phải có những điều chỉnh kịp thời để cải thiện tình hình. Thành tích trên sân khách của Cremonese khá cân bằng với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, cho thấy tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cũng nghiêng hoàn toàn về phía Bologna. Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Bologna đã giành tới 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, trong trận đấu gần nhất, Bologna đã có chiến thắng đậm 5-1 ngay trên sân khách trước Cremonese, một kết quả thể hiện sự vượt trội về mặt chiến thuật và đẳng cấp. Cremonese vẫn chưa thể giành được chiến thắng nào trước Bologna trong những lần đối đầu gần đây, điều này càng củng cố thêm nhận định về sự khó khăn mà đội bóng này sẽ phải đối mặt trong trận đấu sắp tới. Dựa trên phân tích phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu, Bologna rõ ràng được đánh giá cao hơn trong trận đấu sắp tới. Những khó khăn mà Cremonese đang gặp phải, cả trên sân nhà lẫn sân khách, khiến cho việc tạo nên bất ngờ là rất khó xảy ra.

Chọn: Bologna

Soi kèo tài xỉu Bologna vs Cremonese: 2.06*2.5*1.82

Hàng công của Bologna đang thi đấu cực kì ấn tượng với 9 bàn thắng ghi được sau 3 trận đã qua. Ở trận gặp gần nhất, Bologna cũng đã đánh bại Cremonese với tỷ số 5-1. Với những gì đã thể hiện, Bologna được kỳ vọng sẽ dễ dàng tìm kiếm được chiến thắng với tỷ số đậm trước Cremonese. Các chuyên gia soi kèo của kênh Xôi Lạc TV tin tưởng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Do đó, lựa chọn Tài cả trận là một quyết định sáng suốt.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Bologna vs Cremonese: 2.03*0.5*1.87

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành chiến thắng, Bologna sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Bologna.

Chọn: Bologna

Bologna 3-0 Cremonese (Chọn Bologna và Tài trận).