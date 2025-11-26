Nhận định soi kèo Everton vs Newcastle lúc 0h30 ngày 30/11/2025

Soi kèo châu Á Everton vs Newcastle: 0.98*0*097

Đội chủ nhà Everton sẽ tiếp đón Newcastle trên Sân vận động Hill Dickinson Stadium trong khuôn khổ vòng 13 Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Với lợi thế về mặt lực lượng, cũng như phong độ vượt trội. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà có thể có được trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes , đội chủ nhà Everton đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã có 2 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội chủ nhà có được 18 điểm sau 12 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 4 chỉ là 4 điểm, chính vì vậy đối đầu với đối thủ đang có phong độ khá tệ là Newcastle sẽ là cơ hội tốt giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn qua đó tiếp tục duy trì cuộc đua Top 4.

Với lợi thế về mặt sân bãi, cũng như lực lượng vượt trội so với Newcastle. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Everton có thể có được trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, đội khách Newcastle dưới sự dẫn dắt của HLV Eddie Howe lại đang có phong độ không ổn định trong thời gian gần đây. Đội khách trong 5 trận đấu gần nhất chỉ có được 2 chiến thắng cùng 3 thất bại. Phong độ bất ổn đó khiến đội khách chỉ có được 15 điểm sau 12 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Bất lợi về mặt sân bãi, cũng như phong độ thua kém thất bại là điều mà đội khách có thể gặp phải trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội chủ nhà Everton sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Everton

Soi kèo tài xỉu Everton vs Newcastle: 0.98*2.5*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Everton ghi được 13 bàn và để thủng lưới 13 bàn trong 12 trận gần nhất. Trong khi đó, Newcastle ghi 13 bàn và đã để thủng lưới 15 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Everton với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội chủ nhà nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Newcastle vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Everton và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội khách, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Everton vs Newcastle: 0.98*1.0*097

Everton có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Newcastle thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Everton nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Everton vs Newcastle:

Everton: Updating

Newcastle: Updating

Everton 3-1 Newcastle (Chọn Everton– Tài cả trận).