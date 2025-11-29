Nhận định soi kèo Fenerbahce vs Galatasaray lúc 00h00 ngày 2/12/2025

Soi kèo Châu Á Fenerbahce vs Galatasaray: 1.93*0.25*1.97

Vòng 14 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce sẽ tiếp Galatasaray trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng. Với phong độ cao thời gian gần đây thì đội chủ nhà hoàn toàn có thể đạt được mục đích.

Fenerbahce tiếp tục chỉ đứng thứ 2 mùa giải trước và họ chưa thể lên ngôi vô địch do Galatasaray quá xuất sắc. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Domenico Tedesco quyết làm tốt hơn, họ thắng cả 5 vòng đấu gần nhất để bây giờ chỉ còn kém Galatasaray 1 điểm trên bảng xếp hạng. Với phong độ đó các cầu thủ Fenerbahce đặt quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp để chiếm ngôi đầu bảng. Đây không phải trận đấu dễ dàng nhưng nếu tận dụng tốt các cơ hội thì đội chủ nhà sẽ đạt được mục đích.

Galatasaray các mùa gần đây luôn giành chức vô địch hết sức thuyết phục, mùa này họ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương nhưng đương nhiên sẽ không hề đễ dàng. Việc để mất điểm 2 vòng đấu gần đây khiến Galatasaray chỉ còn hơn Fenerbahce 1 điểm và cần chơi tốt ở các trận đấu sắp tới thì mới giữ được vị trí của mình. Vòng đấu thứ 13 này Galatasaray sẽ phải đến làm khách trên sân của chính đội bám đuổi Fenerbahce nên họ không được phép để thua nếu muốn tiếp tục đứng đầu bảng. Nhưng trước đối thủ đang có phong độ cao thì khả năng Galatasaray sẽ không thể có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, phong độ của Fenerbahce rất cao khi toàn thắng các trận gần nhất và đương nhiên cao hơn Galatasaray. Cộng với lợi thế sân nhà thì đương nhiên Fenerbahce được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng họ sẽ là những người giành chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Fenerbahce

Soi kèo Tài xỉu Fenerbahce vs Galatasaray: 1.87*2.75*2.01

Các trận của Fenerbahce gần đây luôn có nhiều bàn thắng, họ ghi 12 bàn ở 3 vòng gần nhất nhưng cũng để lọt lưới 6 bàn. Trong khi đó hàng công của Galatasaray cũng chơi rất ổn nên sẽ không có gì ngạc nhiên néu trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Fenerbahce vs Galatasaray: 2.21*0.25*1.75

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tương đối cân bằng, cả Fenerbahce và Galatasaray đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành đối thủ. Rất có thể cả 2 đội cùng ghi được bàn để bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Galatasaray.

Đội hình dự kiến