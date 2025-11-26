Nhận định soi kèo Juventude vs Bahia lúc 05h00 ngày 29/11/2025

Soi kèo Châu Á Juventude vs Bahia: 2.04*-0.25*1.86

Vòng 36 giải vô địch Brazil, Juvenetude sẽ tiếp đón Bahia trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Juventude không phải đội bóng mạnh của giải vô địch Brazil, họ chỉ đứng thứ 15 mùa giải trước và có phải lo nghĩ đến việc xuống hạng. Mùa giải năm nay mọi thứ đang trở nên rất tệ với thầy trò HLV Thiago Carpini khi họ đứng thứ 19/20 đội. Với khoảng cách 6 điểm với vị trí an toàn và chỉ còn 3 trận đấu nữa, có thể nói nguy cơ xuống hạng với Juventude là rất cao. Họ buộc phải thắng ở vòng 36 để nuôi hy vọng trụ hạng nhưng trước đối thủ mạnh hơn như Bahia thì xem ra mục tiêu đó không thành công.

Bahia đứng thứ 8 mùa giải trước, vị trí rất ổn so với tiềm lực của đội bóng này. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Rogério Ceni đang đứng thứ 6 ở thời điểm mùa giải sắp khép lại, vị trí có thể coi có sự tiến bộ nhưng họ còn có thể cải thiện thứ hạng nếu như chơi tốt ở các trận còn lại. Chính vì vậy các cầu thủ Bahia cần một chiến thắng nữa ở vòng đấu thứ 36 này. Đến làm khách trên sân của đội bóng trong nhóm cuối bảng là Juventude không phải trận đấu quá khó khăn, nhiều khả năng Bahia sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Bahia thắng 4 và chỉ thua 1 trận trước Juventude trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Thành tích đối đầu áp đảo này cộng với chất lượng đội hình tốt hơn và thứ hạng cao hơn thì khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về các cầu thủ khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Bahia chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Bahia

Soi kèo Tài xỉu Juventude vs Bahia: 1.84*2.25*2.04

Juventude không có trận nào để thủng lưới ít hơn 2 bàn trong các trận gần nhất của mình, con số rất đáng thất vọng và các trận của đội bóng này vẫn thường xuyên có nhiều hơn 2 bàn. Trong khi đó Bahia cũng ghi nhiều bàn và thủng lưới liên tục nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu giữa 2 đội có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Juventude vs Bahia: 1.72*-0.25*2.01

45 phút đầu tiên đội khách Bahia sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Juventude và rất có thể có bàn mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Bahia chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

