Nhận định soi kèo Juventus vs Cagliari lúc 0h00 ngày 30/11/2025

  • 03:27 - 27/11/2025

Soi kèo châu Á Juventus vs Cagliari: 0.98*-1.5*097

Đội chủ nhà Juventus sẽ tiếp đón Cagliari trên Sân Juventus trong khuôn khổ vòng 13 Giải VĐQG Ý. Với lợi thế về mặt lực lượng, cũng như phong độ vượt trội. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà có thể có được trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luciano Spalletti , đội chủ nhà Juventus đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã có  2 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua. Đội chủ nhà có được 20 điểm sau 12 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 4 chỉ là 4 điểm, chính vì vậy đối đầu với đối thủ đang có phong độ khá tệ là Cagliari sẽ là cơ hội tốt giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn qua đó tiếp tục duy trì cuộc đua Top 4.

Với lợi thế về mặt sân bãi, cũng như lực lượng vượt trội so với Cagliari. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Juventus có thể có được trong trận đấu này.

Nhận định soi kèo Juventus vs Cagliari lúc 0h00 ngày 30/11/2025

Ở chiều ngược lại, đội khách Cagliari dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Pisacane lại đang có phong độ không ổn định trong thời gian gần đây. Đội khách trong 5 trận đấu gần nhất chỉ có được 3 trận hòa cùng 2 thất bại. Phong độ bất ổn đó khiến đội khách chỉ có được 11 điểm sau 12 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Bất lợi về mặt sân bãi, cũng như phong độ thua kém  thất bại là điều mà đội khách có thể gặp phải trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội chủ nhà Juventus sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Juventus

Soi kèo tài xỉu Juventus vs Cagliari: 0.98*2.5*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Juventus ghi được 15 bàn và để thủng lưới 11 bàn trong 12 trận gần nhất. Trong khi đó, Cagliari ghi 12 bàn và đã để thủng lưới 17 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Juventus với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội chủ nhà nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Cagliari vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Juventus và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội khách, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Juventus vs Cagliari

Soi kèo hiệp 1 Juventus vs Cagliari: 0.98*-0.5*097

Juventus có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Cagliari thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Juventus nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Juventus vs Cagliari:

Juventus: Updating

Cagliari: Updating

Juventus 3-1 Cagliari (Chọn Juventus– Tài cả trận).

