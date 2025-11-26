Nhận định soi kèo Milan vs Lazio lúc 2h45 ngày 30/11/2025

Soi kèo châu Á Milan vs Lazio: 0.98*-1.0*097

Đội chủ nhà Milan sẽ tiếp đón Laziotrên Sân Giuseppe Meazza trong khuôn khổ vòng 13 Giải VĐQG Ý. Với lợi thế về mặt lực lượng, cũng như phong độ vượt trội. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà có thể có được trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Massimiliano Allegri, đội chủ nhà Milan đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã có 2 trận thắng 3 trận hòa và 0 trận thua. Đội chủ nhà có được 25 điểm sau 12 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 1 chỉ là 2 điểm, chính vì vậy đối đầu với đối thủ Lazio sẽ là cơ hội tốt giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn qua đó tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch trong mùa giải năm nay.

Với lợi thế về mặt sân bãi, cũng như lực lượng vượt trội so với Lazio. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Milan có thể có được trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, đội khách Lazio dưới sự dẫn dắt của HLV Maurizio Sarri cũng đang có phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây. Đội khách trong 5 trận đấu gần nhất đã có được 2 chiến thắng 2 trận hòa cùng 1 thất bại. Phong độ ổn định đó giúp đội khách đã có được 18 điểm sau 12 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy, với bất lợi về mặt sân bãi, cũng như đội hình thua kém về mọi mặt thất bại là điều mà đội khách có thể gặp phải trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội chủ nhà Milan sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Milan

Soi kèo tài xỉu Milan vs Lazio: 0.98*2.5*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Milan ghi được 18 bàn và để thủng lưới 9 bàn trong 12 trận gần nhất. Trong khi đó, Lazio ghi 15 bàn và đã để thủng lưới 9 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Milan với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội chủ nhà nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Lazio vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Milan và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội khách, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Milan vs Lazio: 0.98*-0/0.5*097

Milan có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Lazio thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Milan nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Milan vs Lazio:

Milan: Updating

Lazio: Updating

Milan 3-1 Lazio (Chọn Milan– Tài cả trận).