Nhận định soi kèo Monaco vs PSG lúc 23h00 ngày 29/11/2025

Soi kèo Châu Á Monaco vs PSG: 1.90*-1*2.00

Monaco sẽ tiếp đón PSG trên sân nhà tại vòng 14 Ligue 1 với mục tiêu giành một kết quả có lợi để chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp vừa qua. Đây không phải trận đấu dễ dàng khi mà phong độ của họ không tốt còn đối thủ thì mạnh hơn nhiều.

Monaco đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau khi thua liên tiếp 3 vòng đấu gần đây, họ đang chơi tệ hơn rất nhiều so với những trận đấu mùa và so với chính mình mùa trước. Thầy trò HLV Sébastien Pocognoli cần chơi tốt hơn ở các trận đấu sắp tới, họ cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 14 này. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều như PSG thì xem ra cơ hội có điểm không cao, nhiều khả năng Monaco sẽ tiếp tục phải nhận thất bại.

PSG vẫn đang đứng đầu bảng Ligue 1 nhưng họ chỉ đang hơn đội đứng sau 2 điểm, rõ ràng đội bóng của HLV Luis Enrique không thể hiện sự vượt trội như họ từng làm mùa trước nên nếu để mất điểm thì nguy cơ bị san bằng điểm số là rất cao. Chính vì vậy PSG cần tiếp tục giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 14 này, đến làm khách trên sân của một Monaco đang không có phong độ tốt là một trận đấu không đến nỗi khó khăn. Nhiều khả năng PSG sẽ biết cách tận dụng cơ hội để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Như nhận định ở trên, PSG có phong độ tốt hơn Monaco nhiều (thắng 3 vòng gần nhất so với thua 3 vòng gần nhất). Cộng với chất lượng đội hình vượt trội thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này sẽ thuộc về các cầu thủ khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo PSG chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: PSG

Soi kèo Tài xỉu Monaco vs PSG: 1.93*3.25*1.95

Kèo tổng số bàn thắng trận này là 3.25, con số tương đối cao nhưng hàng công PSG 2 vòng gần nhất đều ghi 3 bàn còn Monaco đều thủng lưới 4 bàn, các trận đấu đều có nhiều bàn thắng được ghi. Nên trận đấu sắp tới giữa 2 đội khả năng cũng có nhiều bàn thắng. Chính vì vậy người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Monaco vs PSG: 1.81*-0.5*2.09

Trong 45 phút đầu tiên đội khách PSG sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Monaco và rất có thể sẽ tận dụng được các cơ hội của mình để ghi bàn thắng mở tỉ số, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo PSG chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến