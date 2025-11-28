Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Nottingham vs Brighton lúc 21h05 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Nottingham vs Brighton lúc 21h05 ngày 30/11/2025

  • 20:16 - 28/11/2025

Soi kèo Châu Á Nottingham vs Brighton: 2.00*0*1.90

Vòng 13 Premier League, Nottingham sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà với mục tiêu giành thêm một kết quả tốt nữa. Nhưng trước đối thủ đang có phong độ khá cao thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Nottingham đã thực sự hồi sinh dưới thời HLV Sean Dyche khi họ thắng cả 2 vòng đấu gần nhất để thoát ra khỏi nhóm xuống hạng. Vẫn còn rất nhiều viêc phải làm với đội bóng này để có thể trụ hạng thành công chứ không muốn nói đến vị trí dự cup châu Âu như mùa trước. Đương nhiên các cầu thủ Nottingham muốn tiếp tục giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 13 này, nhưng đối thủ của họ là Brighton, đội bóng không hề dễ chơi nên rất có thể mọi thứ sẽ không như họ mong muốn. Nhiều khả năng Nottingham sẽ để thua trận này.

Brighton thắng 3 và chỉ để thua 1 trong 5 vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Fabian Hürzeler vẫn luôn là đối thủ khó chơi với bất cứ đội bóng nào và họ vẫn vững vàng ở giữa bảng xếp hạng. Thậm chí giờ Brighton còn đang đứng thứ 6, đây là điều giúp các cầu thủ Brighton rất tự tin khi bước vào vòng đấu thứ 13 này. Các cầu thủ Brighton hướng đến một chiến thắng nữa và rất có thể dù gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Notitngham nhưng đội khách vẫn biết cách tận dụng cơ hội để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Ở Premier League thì thành tích đối đầu của Nottingham và Brighton cân bằng, chất lượng đội hình của 2 đội ở mức tương đương và trong thế trận cân bằng nhiều khả năng đội khách Brighton sẽ là những người làm tốt hơn trong việc ghi bàn để có chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Brighton thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Brighton

Soi kèo Tài xỉu Nottingham vs Brighton: 1.93*2.5*1.95

Hàng thủ của Nottingham chơi rất tốt khi giữ sach lưới các trận gần đây, trong khi đó Brighton cũng chơi phòng ngự rất ổn nên đội chủ nhà không dễ trong việc ghi bàn. Trận đấu giữa 2 đội vì thế sẽ không có nhiều cơ hội ghi bàn và không có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỉ lệ kèo Nottingham vs Brighton

Soi kèo Hiệp 1 Nottingham vs Brighton: 1.99*0*1.91

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận cân bằng, Notitngham và Brighton không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Nottingham 0 – 1 Brighton (Chọn Brighton và Xỉu trận)

