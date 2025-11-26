Nhận định soi kèo Oxford vs Ipswich lúc 3h00 ngày 29/11/2025

Soi kèo châu Á Oxford vs Ipswich: 0.98*+1.0*097

Đội chủ nhà Oxford sẽ tiếp đón Ipswich trên Sân vận động Kassam Stadium trong khuôn khổ vòng 18 giải Vô Địch Anh. Mặc dù có được lợi thế sân bãi nhưng trước đối thủ được đánh giá vượt trội. Thất bại là điều đội chủ nhà có thể gặp phải trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gary Rowett , đội chủ nhà Oxford đang có phong độ khá tệ trong thời gian gần đây. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà chỉ có 3 trận hòa phải chịu tới 2 trận thua. Đội chủ nhà có được 15 điểm sau 17 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng. Phong độ bất ổn cũng như dàn cầu thủ kém chất lượng, thất bại là điều mà đội chủ nhà có thể gặp phải trong trận đấu này.

Mặc dù có được lợi thế về mặt sân bãi, nhưng trước đối thủ có lực lượng vượt trội như Ipswich. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Oxford khó có thể có được trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, đội khách Ipswich dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna lại đang có phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây. Đội khách trong 5 trận đấu gần đã có được 3 chiến thắng 2 trận hòa cùng 0 thất bại. Phong độ ổn định đó giúp đội khách đã có được 27 điểm sau 16 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 2 chỉ là 3 điểm, trước một đối thủ thua kém về mọi mặt. Nếu chơi đúng phong độ, chiến thắng là điều đội khách có thể có được trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội khách Ipswich sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Ipswich

Soi kèo tài xỉu Oxford vs Ipswich: 0.98*2.5*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Oxford ghi được 18 bàn và để thủng lưới 24 bàn trong 17 trận gần nhất. Trong khi đó, Ipswich ghi 28 bàn và đã để thủng lưới 16 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Lyon với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội khách nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Oxford vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Ipswich và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội chủ nhà, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Oxford vs Ipswich: 0.98*0/0.5*097

Ipswich có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Oxford thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Ipswich nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Oxford vs Ipswich:

Oxford: Updating

Ipswich: Updating

Oxford 1-3 Ipswich (Chọn Ipswich – Tài cả trận).