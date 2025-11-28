Nhận định soi kèo Pisa vs Inter lúc 21h00 ngày 30/11/2025

Soi kèo Châu Á Pisa vs Inter: 1.87*-1.5*2.03

Pisa sẽ tiếp đón Inter trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 13 Serie A với mục tiêu giành một kết quả tích cực. Nhưng trước đối thủ mạnh hơn nhiều thì xem ra điều đó khó thành hiện thực.

Pisa mới thắng 1 trận từ đầu mùa, nhưng họ hòa đến 7 trận nên có thứ hạng 16. Với một đội bóng mới thăng hạng như thầy trò HLV Alberto Gilardino thì đây không phải vị trí quá tệ nhưng họ vẫn cần chơi tốt hơn để tạo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Pisa cần một kết quả tích hơn hơn vòng trước ở vòng 13 này. Nhưng với việc phải đối đầu với đội bóng rất mạnh Inter thì xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng lợi thế sân nhà là chưa đủ để Pisa có điểm.

Inter đặt mục tiêu giành chức vô địch mùa này sau khi để hút ngôi vương mùa trước, nhưng họ đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi để thua đội bóng cùng thành phố Milan ở vòng đấu trước. Đây rõ ràng không phải điều khiến họ hài lòng và cần ngay lập tức trở lại với mạch chiến thắng để có thể tiếp tục cuộc đua vô địch. Chính vì vậy khi đến làm khách trên sân của Pisa thì 3 điểm là điều duy nhất mà các cầu thủ Inter hướng đến. Trước đối thủ mới thăng hạng có đội hình yếu hơn nhiều thì khả năng Inter sẽ chơi đủ tốt để có chiến thắng ra về.

Pisa bất bại trong 5 vòng gần nhất nên không dễ để đánh bại họ dù đội hình yếu hơn Inter khá nhiều. Cộng với lợi thế được đá sân nhà thì khả năng Pisa sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ và chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu. Nên với tỉ lệ kèo Inter chấp 1.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Pisa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Pisa

Soi kèo Tài xỉu Pisa vs Inter: 2.01*2.75*1.87

Pisa chơi phòng ngự rất ổn khi giữ sach lưới 3/5 trận gần nhất. Trong khi đó hàng công Inter chơi không ổn định gần đây nên đội khách được dự đoán gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Trận đấu vì thế sẽ có ít bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Pisa vs Inter: 2.07*-0.5*1.83

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ có thế trận nghiêng về đội khách Inter, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Pisa nhưng rất có thể không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà và phải chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Inter chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Pisa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến