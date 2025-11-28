Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Pisa vs Inter lúc 21h00 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Pisa vs Inter lúc 21h00 ngày 30/11/2025

  • 20:01 - 28/11/2025

Soi kèo Châu Á Pisa vs Inter: 1.87*-1.5*2.03

Pisa sẽ tiếp đón Inter trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 13 Serie A với mục tiêu giành một kết quả tích cực. Nhưng trước đối thủ mạnh hơn nhiều thì xem ra điều đó khó thành hiện thực.

Pisa mới thắng 1 trận từ đầu mùa, nhưng họ hòa đến 7 trận nên có thứ hạng 16. Với một đội bóng mới thăng hạng như thầy trò HLV Alberto Gilardino thì đây không phải vị trí quá tệ nhưng họ vẫn cần chơi tốt hơn để tạo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Pisa cần một kết quả tích hơn hơn vòng trước ở vòng 13 này. Nhưng với việc phải đối đầu với đội bóng rất mạnh Inter thì xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng lợi thế sân nhà là chưa đủ để Pisa có điểm.

Inter đặt mục tiêu giành chức vô địch mùa này sau khi để hút ngôi vương mùa trước, nhưng họ đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi để thua đội bóng cùng thành phố Milan ở vòng đấu trước. Đây rõ ràng không phải điều khiến họ hài lòng và cần ngay lập tức trở lại với mạch chiến thắng để có thể tiếp tục cuộc đua vô địch. Chính vì vậy khi đến làm khách trên sân của Pisa thì 3 điểm là điều duy nhất mà các cầu thủ Inter hướng đến. Trước đối thủ mới thăng hạng có đội hình yếu hơn nhiều thì khả năng Inter sẽ chơi đủ tốt để có chiến thắng ra về.

nhan-dinh-soi-keo-pisa-vs-inter-luc-21h00-ngay-30-11-2025-1
Nhận định soi kèo Pisa vs Inter lúc 21h00 ngày 30/11/2025

Pisa bất bại trong 5 vòng gần nhất nên không dễ để đánh bại họ dù đội hình yếu hơn Inter khá nhiều. Cộng với lợi thế được đá sân nhà thì khả năng Pisa sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ và chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu. Nên với tỉ lệ kèo Inter chấp 1.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Pisa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Pisa

Soi kèo Tài xỉu Pisa vs Inter: 2.01*2.75*1.87

Pisa chơi phòng ngự rất ổn khi giữ sach lưới 3/5 trận gần nhất. Trong khi đó hàng công Inter chơi không ổn định gần đây nên đội khách được dự đoán gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Trận đấu vì thế sẽ có ít bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-pisa-vs-inter-luc-21h00-ngay-30-11-2025-2
Tỉ lệ kèo Pisa vs Inter

Soi kèo Hiệp 1 Pisa vs Inter: 2.07*-0.5*1.83

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ có thế trận nghiêng về đội khách Inter, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Pisa nhưng rất có thể không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà và phải chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Inter chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Pisa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Pisa 0 – 1 Inter (Chọn Pisa và Xỉu trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Nottingham vs Brighton lúc 21h05 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Nottingham vs Brighton lúc 21h05 ngày 30/11/2025
Nhận định soi kèo Roma vs Napoli lúc 02h45 ngày 1/12/2025

Nhận định soi kèo Roma vs Napoli lúc 02h45 ngày 1/12/2025
Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh trong cuộc đua tìm HLV trưởng mới

Indonesia hướng về Ngoại hạng Anh trong cuộc đua tìm HLV trưởng mới
Maresca hài lòng với màn trình diễn chắc chắn của Chelsea trên sân Turf Moor

Maresca hài lòng với màn trình diễn chắc chắn của Chelsea trên sân Turf Moor
Eze bùng nổ rực rỡ, Arteta ca ngợi nguồn năng lượng mới cho Arsenal

Eze bùng nổ rực rỡ, Arteta ca ngợi nguồn năng lượng mới cho Arsenal
4 trụ cột sức mạnh đưa Arsenal tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

4 trụ cột sức mạnh đưa Arsenal tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.