Nhận định soi kèo Roma vs Napoli lúc 02h45 ngày 1/12/2025

Soi kèo Châu Á Roma vs Napoli: 1.78*0*2.13

Vòng 13 Serie A có trận cầu rất đáng chờ đợi giữa Roma và Napoli khi cả 2 đang đua tranh cho vị trí đầu bảng. Trận đấu được dự đoán rất căng thẳng và đội nào tận dụng được cơ hội tốt hơn sẽ có 3 điểm.

Roma đang thể hiện bộ mặt rất khác mùa này so với những gì họ có mùa trước, đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini đã vươn lên vị trí đầu bảng sau 2 chiến thăng ở 2 vòng gần nhất. Đây là bất ngờ nho nhỏ của Serie A và các cầu thủ Roma muốn duy trì vị trí này càng lâu càng tốt để có thể nghĩ đến chức vô địch vào cuối mùa. Muốn làm được điều đó thì Roma cần giành chiến thắng trước Napoli trong trận cầu tâm điểm ở vòng đấu thứ 13 này. Trận đấu sẽ rất khó khăn nhưng khả năng phong độ tốt sẽ giúp Roma tận dụng được cơ hội để có 3 điểm trọn vẹn.

Napoli đang là đương kim vô địch Serie A và họ muốn bảo vệ ngôi vương ở mùa này. Đội bóng của HLV Antonio Conte đang đứng thứ 3 sau 12 vòng đấu và chỉ kém đội đầu bảng 2 điểm, cơ hội để bảo vệ chức vô địch vẫn rất rộng mở phía trước và các cầu thủ Napoli cần giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 13 này. Chiến thắng trước Roma sẽ giúp họ chiếm ngôi đầu bảng của đối thủ nên chắc chắn các cầu thủ Napoli sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên trước đối thủ đá rất khó chịu và có phong độ tốt thì xem ra Napoli sẽ không thể có kết quả tích cực ra về.

Roma là đội có lợi thế sân nhà và có phong độ cao hơn so với Napoli (thắng 4, thua 1 trong 5 vòng gần nhất so với thắng 3, hòa 1, thua 1). Thành tích đối đầu của Roma trên sân nhà trước Napoli cũng rất ổn nên khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội bóng chủ nhà. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Roma thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Roma

Soi kèo Tài xỉu Roma vs Napoli: 1.86*2*2.02

Hàng công của Roma ghi 5 bàn ở 2 trận gần đây, Napoli chơi tấn công cũng rất ổn. Trong bối cảnh hàng thủ của cả 2 đều hay để thủng lưới thì khả năng trận đấu sẽ có khá nhiều bàn thắng, chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Roma vs Napoli: 1.80*0*2.11

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận cân bằng, cả Roma và Napoli đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể đội chủ nhà sẽ tận dụng được cơ hội của mình để ghi bàn thắng mở tỉ số, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho đội chủ nhà Roma thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến