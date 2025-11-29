Nhận định soi kèo Samsunspor vs Alanyaspor lúc 00h00 ngày 2/12/2025

Soi kèo Châu Á Samsunspor vs Alanyaspor: 1.89*0.5*2.01

Vòng 14 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Samsunspor sẽ tiếp Alanyaspor trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi các đội xếp trên. Trước đối thủ đang có phong độ tốt thì khả năng đội chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Samsunspor đứng thứ 3 mùa giải trước, rõ ràng họ không phải đội bóng yếu của giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và mùa bóng năm nay đặt mục tiêu làm tốt hơn. Chính vì vậy việc đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng vào lúc này chưa thể khiến các cầu thủ Samsunspor hài lòng, điều mà thầy trò HLV Thomas Reis cần làm là tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình để có vị trí tốt hơn. Nên họ cần có 3 điểm khi tiếp đón Alanyaspor trên sân nhà ở vòng 14, đối thủ đang chôi không tốt nên nhiều khả năng Samsunspor sẽ có được điều mình cần.

Alanyaspor đứng thứ 12 mùa giải trước, vị trí không quá tệ nhưng người hâm mộ đội bóng này kỳ vọng nhiều hơn thế. Mùa bóng năm nay dù đang đứng thứ 9 nhưng thầy trò HLV João Pereira đã không thắng 4 vòng đấu gần đây và nếu tiếp tục chơi như vậy thì họ sẽ tụt xuống vị trí thấp hơn nữa trên bảng xếp hạng. Các cầu thủ Alanyaspor muốn thắng nhưng chuyến làm khách trên sân của Samsunspor được đánh giá rất khó khăn, nhiều khả năng Alanyaspor sẽ không thể có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, phong độ của Samsunspor tốt hơn Alanyaspor rất nhiều (thắng 2, hòa 2 trong 4 vòng gần nhất so với hòa 2, thua 2). Cộng với lợi thế đá sân nhà và đội hình mạnh hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Samsunspor chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Samsunspor

Soi kèo Tài xỉu Samsunspor vs Alanyaspor: 1.96*2.5*1.92

Samsunspor chỉ ghi 2 bàn ở 2 vòng đấu gần nhất, rõ ràng hàng công đội chủ nhà đang không có phong độ tốt. Trong khi đó Alanyaspor cũng chơi tấn công rất tệ và đó là nguyên nhân khiến họ không có kết quả tốt gần đây. Chính vì vậy trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có ít bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Samsunspor vs Alanyaspor: 1.98*0.25*1.92

Trong 45 phút đầu tiên đội chủ nhà Samsunspor sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Alanyaspor nhưng rất có thể không tận dụng được cơ hội để ghi bàn, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Samsunspor chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Alanyaspor thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến