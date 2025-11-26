Soi kèo châu Á Santos vs Sport Recife: 0.98*-1.5*097

Đội chủ nhà Santos sẽ tiếp đón Sport Recife trên Sân vận động Estádio Urbano Caldeira trong khuôn khổ vòng 36 Giải VĐQG Brasil. Với lợi thế về mặt lực lượng, cũng như phong độ vượt trội. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà có thể có được trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Pedro Caixinha , đội chủ nhà Bologna đang có phong độ không quá tốt trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã có 1 trận thắng 2 trận hòa và 2 trận thua. Đội chủ nhà có được 38 điểm sau 35 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với nhóm an toàn chỉ là 4 điểm, chính vì vậy đối đầu với đối thủ đang có phong độ khá tệ là Sport Recifesẽ là cơ hội tốt giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn qua đó tiếp tục cuộc đua trụ hạng năm nay.

Với lợi thế về mặt sân bãi, cũng như lực lượng vượt trội so với Sport Recife. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Santos có thể có được trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, đội khách Sport Recife dưới sự dẫn dắt của HLV César Lucena cũng đang có phong độ khá bất ổn trong thời gian gần đây. Đội khách trong đã phải nhận 5 thất bại liên tiếp trong 5 trận đấu gần nhất. Phong độ bất ổn đó khiến đội khách chỉ có được 17 điểm sau 35 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Bất lợi về mặt sân bãi, cũng như đội hình thua kém về thất bại là điều mà đội khách có thể gặp phải trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội chủ nhà Santos sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Santos

Soi kèo tài xỉu Santos vs Sport Recife: 0.98*3.0*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Santos ghi được 36 bàn và để thủng lưới 50 bàn trong 35 trận gần nhất. Trong khi đó, Sport Recife ghi 28 bàn và đã để thủng lưới 66 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Santos với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội chủ nhà nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Sport Recife vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Santo và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội khách, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Santos vs Sport Recife: 0.98*-0.5*097

Santos có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Sport Recife thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Santos nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Santos vs Sport Recife:

Santos: Updating

Sport Recife: Updating

Santos 3-1 Sport Recife (Chọn Santos – Tài cả trận).