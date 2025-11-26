Nhận định soi kèo Schalke vs Paderborn lúc 0h30 ngày 29/11/2025

Soi kèo châu Á Schalke vs Paderborn: 0.98*0*097

Đội chủ nhà Schalke sẽ tiếp đón Paderborn trên Sân Veltins-Arena trong khuôn khổ vòng 14 giải Hạng Hai Đức. Mặc dù có được lợi thế sân bãi nhưng trước đối thủ được đánh giá vượt trội. Thất bại là điều đội chủ nhà có thể gặp phải trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Miron Muslić , đội chủ nhà Schalke đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã có được 3 chiến thắng 1 trận hòa chỉ phải chịu 1 trận thua. Đội chủ nhà có được 28 điểm sau 13 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 1 và cũng là đối thủ trong trận đấu này chỉ là 1 điểm. Đây được xem là trận chung kết sớm của lượt đi giải hạng 2 Đức.

Mặc dù có được lợi thế về mặt sân bãi, nhưng trước đối thủ có lực lượng vượt trội như Paderborn. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Schalke khó có thể có được trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, đội khách Paderborn dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Kettemann cũng đang có phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây. Đội khách trong 5 trận đấu gần đã có được 4 chiến thắng 0 trận hòa cùng 1 thất bại. Phong độ ổn định đó giúp đội khách đã có được 29 điểm sau 13 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng. Nếu chơi đúng phong độ, chiến thắng là điều đội khách có thể có được trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội khách Paderborn sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Paderborn

Soi kèo tài xỉu Schalke vs Paderborn: 0.98*2.5*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Schalke ghi được 16 bàn và để thủng lưới 7 bàn trong 13 trận gần nhất. Trong khi đó, Paderborn ghi 20 bàn và đã để thủng lưới 12 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Paderborn với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội khách nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Schalke vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Paderborn và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội chủ nhà, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Schalke vs Paderborn: 0.98*1.0*097

Paderborn có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Schalke thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Paderborn nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Schalke vs Paderborn:

Schalke: Updating

Paderborn: Updating

Schalke 1-3 Paderborn (Chọn Paderborn – Tài cả trận).