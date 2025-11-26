Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Schalke vs Paderborn lúc 0h30 ngày 29/11/2025

Nhận định soi kèo Schalke vs Paderborn lúc 0h30 ngày 29/11/2025

  • 02:20 - 27/11/2025

Soi kèo châu Á Schalke vs Paderborn: 0.98*0*097

Đội chủ nhà Schalke sẽ tiếp đón Paderborn trên Sân Veltins-Arena trong khuôn khổ vòng 14 giải Hạng Hai Đức. Mặc dù có được lợi thế sân bãi nhưng trước đối thủ được đánh giá vượt trội. Thất bại là điều đội chủ nhà có thể gặp phải trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Miron Muslić , đội chủ nhà Schalke đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã có được 3 chiến thắng 1 trận hòa chỉ phải chịu 1 trận thua. Đội chủ nhà có được 28 điểm sau 13 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 1 và cũng là đối thủ trong trận đấu này chỉ là 1 điểm. Đây được xem là trận chung kết sớm của lượt đi giải hạng 2 Đức. 

Mặc dù có được lợi thế về mặt sân bãi, nhưng trước đối thủ có lực lượng vượt trội như Paderborn. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Schalke khó có thể có được trong trận đấu này.

nhan-dinh-soi-keo-schalke-vs-paderborn-luc-0h30-ngay-29-11-2025
Nhận định soi kèo Schalke vs Paderborn lúc 0h30 ngày 29/11/2025

Ở chiều ngược lại, đội khách Paderborn dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Kettemann cũng đang có phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây. Đội khách trong 5 trận đấu gần đã có được 4 chiến thắng 0 trận hòa cùng 1 thất bại. Phong độ ổn định đó giúp đội khách đã có được 29 điểm sau 13 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng. Nếu chơi đúng phong độ, chiến thắng là điều đội khách có thể có được trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội khách Paderborn sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Paderborn

Soi kèo tài xỉu Schalke vs Paderborn: 0.98*2.5*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Schalke ghi được 16 bàn và để thủng lưới 7 bàn trong 13 trận gần nhất. Trong khi đó, Paderborn ghi 20 bàn và đã để thủng lưới 12 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Paderborn với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội khách nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Schalke vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Paderborn và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội chủ nhà, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-schalke-vs-paderborn-luc-0h30-ngay-29-11-2025
Tỷ lệ trận đấu giữa Schalke vs Paderborn

Soi kèo hiệp 1 Schalke vs Paderborn: 0.98*1.0*097

Paderborn có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Schalke thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Paderborn nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Schalke vs Paderborn:

Schalke: Updating

Paderborn: Updating

Schalke 1-3 Paderborn (Chọn Paderborn – Tài cả trận).

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Milan vs Lazio lúc 2h45 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Milan vs Lazio lúc 2h45 ngày 30/11/2025
Nhận định soi kèo Juventus vs Cagliari lúc 0h00 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Juventus vs Cagliari lúc 0h00 ngày 30/11/2025
Nhận định soi kèo Everton vs Newcastle lúc 0h30 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Everton vs Newcastle lúc 0h30 ngày 30/11/2025
Nhận định soi kèo Oxford vs Ipswich lúc 3h00 ngày 29/11/2025

Nhận định soi kèo Oxford vs Ipswich lúc 3h00 ngày 29/11/2025
Nhận định soi kèo Santos vs Sport Recife lúc 7h30 ngày 29/11/2025

Nhận định soi kèo Santos vs Sport Recife lúc 7h30 ngày 29/11/2025
Nhận định soi kèo Barcelona vs Alaves lúc 22h15 ngày 29/11/2025

Nhận định soi kèo Barcelona vs Alaves lúc 22h15 ngày 29/11/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.