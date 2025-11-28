Nhận định soi kèo Sevilla vs Betis lúc 22h15 ngày 30/11/2025

Soi kèo châu Á Sevilla vs Betis: 0.98*+0/0.5*097

Sevilla sẽ tiếp đón Real Betis trên Sân Ramón Sánchez Pizjuán trong khuôn khổ vòng 14 La Liga. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Sevilla hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Matías Almeyda, Sevilla đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng và để thua tới 4 trận, không có trận hòa nào. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Sevilla rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 13 vòng đấu, đội bóng xứ Andalusia mới có 16 điểm, tạm đứng thứ 11, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Sevilla khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Real Betis của HLV Manuel Pellegrini tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng nể. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 1 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 1 trận. Dù chưa bùng nổ mạnh mẽ, nhưng sự chắc chắn trong cách thi đấu giúp Betis có được 21 điểm, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Betis. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách của đội bóng áo xanh trắng cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Betis hoàn toàn đủ khả năng ra về với 3 điểm.

Chọn: Betis

Soi kèo tài xỉu Sevilla vs Betis: 0.98*2.5*097

Thống kê cho thấy Sevilla ghi được 19 bàn và để thủng lưới 21 bàn sau 13 vòng đấu. Trong khi đó, Betis ghi 20 bàn và thủng lưới 14 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Sevilla với số bàn thua cao. Betis lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Sevilla thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Betis sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Sevilla buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Sevilla vs Betis: 0.98*1.0*097

Betis thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Sevilla nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Betis vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Sevilla vs Betis:

Sevilla: Updating

Betis: Updating

Sevilla 1-3 Betis (Chọn Betis– Tài cả trận).