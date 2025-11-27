Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Sociedad vs Villarreal lúc 20h00 ngày 30/11/2025

Nhận định soi kèo Sociedad vs Villarreal lúc 20h00 ngày 30/11/2025

  • 03:33 - 28/11/2025

Soi kèo châu Á Sociedad vs Villarreal: 0.98*+0.5/1*097

Đội chủ nhà Sociedad sẽ tiếp đón Villarreal trên sân vận động Reale Arena trong khuôn khổ vòng 14 Giải VĐQG Tây Ban Nha. Dù có lợi thế sân bãi, nhưng với việc phải đối đầu đối thủ được đánh giá vượt trội về lực lượng lẫn phong độ, Sociedad hoàn toàn có thể gặp khó khăn và đối mặt với nguy cơ thất bại trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sergio Francisco, Sociedad đang duy trì phong độ tương đối ổn định trong thời gian gần đây. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa, qua đó không để thua trận nào. Với 16 điểm sau 13 vòng đấu, Sociedad đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn thiếu sự bùng nổ và đôi khi tỏ ra bế tắc trong những trận đấu lớn, đặc biệt là khi gặp các đội top đầu.

nhan-dinh-soi-keo-sociedad-vs-villarreal-luc-20h00-ngay-30-11-2025
Ở chiều ngược lại, đội khách Villarreal dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelino García Toral đang sở hữu phong độ rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Villarreal giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa, không phải nhận bất kỳ thất bại nào. Sự thăng hoa cả về lối chơi lẫn tinh thần giúp “Tàu ngầm vàng” có được 29 điểm sau 13 vòng đấu và tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với tinh thần tự tin và phong độ cao, Villarreal hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Chọn: Villarreal

Soi kèo tài xỉu Sociedad vs Villarreal: 0.98*3.0*097

Thống kê cho thấy Sociedad ghi được 17 bàn và để thủng lưới 18 bàn sau 13 vòng đấu. Trong khi đó, Villarreal ghi tới 26 bàn và mới để thủng lưới 11 bàn cùng số trận. Hàng công của đôi bên đều có khả năng tạo đột biến tốt, trong khi hàng thủ — đặc biệt là của Sociedad — lại thiếu sự chắc chắn khi đối đầu với những đối thủ mạnh.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra với nhịp độ cao, bởi Villarreal thường nhập cuộc chủ động, pressing mạnh và triển khai tấn công sớm. Sự yếu kém trong khâu chống phản công của Sociedad càng khiến họ dễ tổn thương trước những pha đột phá tốc độ của Villarreal. Nếu đội chủ nhà sớm để thủng lưới, trận đấu hoàn toàn có thể trở thành cuộc rượt đuổi tỷ số.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Sociedad vs Villarreal

Soi kèo hiệp 1 Sociedad vs Villarreal: 0.98*+0/0.5*097

Villarreal có xu hướng nhập cuộc bùng nổ và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Sociedad thường nhập cuộc chậm, khả năng chống pressing không tốt và dễ bị cuốn vào lối chơi tốc độ của đối thủ.

Với sự chênh lệch về phong độ và chất lượng nhân sự, Villarreal nhiều khả năng sẽ chiếm quyền kiểm soát ngay từ đầu và sớm có bàn thắng dẫn trước.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Sociedad vs Villarreal:

Sociedad: Updating

Villarreal: Updating

Sociedad 1-3 Villarreal (Chọn Villarreal– Tài cả trận).

