Nhận định soi kèo Sunderland vs Bournemouth lúc 22h00 ngày 29/11/2025

Soi kèo châu Á Sunderland vs Bournemouth: 1.84*-0.25*2.06

Dưới sự dẫn dắt của HLV Régis Le Bris, Sunderland đã xây dựng được một pháo đài vững chắc trên sân nhà. Thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 3 trận hòa là minh chứng rõ ràng cho sự ổn định và sức mạnh của họ khi được chơi tại tổ ấm. Mặc dù trận thua 0:1 trước Fulham trên sân khách đã phơi bày một vài điểm yếu cần khắc phục, nhưng nhìn chung, Sunderland vẫn là một đội bóng cân bằng, với 14 bàn thắng được ghi và 11 bàn thua. Phong độ gần đây của họ, với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất, cho thấy sự hồi phục và quyết tâm cao độ. Trận đấu với Bournemouth là cơ hội để Sunderland tận dụng lợi thế sân nhà và củng cố vị thế của mình.

Phía bên kia chiến tuyến, Bournemouth dưới sự chỉ đạo của HLV Andoni Iraola, đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ổn định trên sân khách. Chỉ có 2 chiến thắng sau 6 trận sân khách mùa này tại Premier League là một con số đáng thất vọng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tiềm năng tấn công của họ, với 19 bàn thắng được ghi. Điểm yếu lớn nhất của Bournemouth nằm ở hàng phòng ngự, khi họ đã để thủng lưới tới 20 bàn. Trận hòa 2:2 trước West Ham United gần đây phản ánh rõ khả năng ghi bàn của họ, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự. Bournemouth sẽ cần một màn trình diễn vững chắc và tập trung cao độ để có thể giành điểm trước Sunderland.

Lịch sử đối đầu giữa Sunderland và Bournemouth trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy sự cân bằng đáng ngạc nhiên, với mỗi đội thắng 2 lần và 1 trận hòa. Điều này cho thấy không có đội nào chiếm ưu thế rõ rệt trước đối thủ. Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để một trong hai đội phá vỡ thế cân bằng này và khẳng định sức mạnh của mình. Với phong độ ấn tượng trên sân nhà và sự tự tin đang lên cao, Sunderland sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước Bournemouth.

Chọn: Sunderland

Soi kèo tài xỉu Sunderland vs Bournemouth: 2.00*2.5*1.88

Sunderland có 2/3 trận đấu gần nhất kết thúc với kết quả Xỉu, trong khi Bournemouth chỉ ghi được 1 bàn sau 2 trận sân khách vừa qua. Những thống kê này cho thấy cả hai đội đều có xu hướng chơi phòng ngự chặt chẽ hơn khi đối đầu với những đối thủ ngang tầm. Do đó chuyên gia soi kèo của kênh Xoi Lac TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Sunderland vs Bournemouth: 2.16*0*1.76

Cả hai đội đều không có xu hướng tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trận. Hiệp 1 có thể diễn ra chậm rãi, với những pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Khả năng cao hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến Sunderland vs Bournemouth

Dự đoán tỷ số Sunderland vs Bournemouth

Sunderland 1-0 Bournemouth (Chọn Sunderland và Xỉu trận).