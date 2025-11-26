Nhận định soi kèo Vitoria Guimaraes vs AVS lúc 03h15 ngày 29/11/2025

Soi kèo Châu Á Vitoria Guimaraes vs AVS: 1.91*0.75*1.99

Vòng 12 giải vô địch Bồ Đào Nha, Vitoria Guimaraes sẽ tiếp AVS trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Vitoria Guimaraes đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, so với vị trí thứ 6 mùa trước thì rõ ràng đội bóng của HLV Luís Pinto chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Việc để thua 3/5 vòng gần nhất là nguyên nhân khiến Vitoria Guimaraes có vị trí như hiện tại nên đương nhiên họ cần chơi tốt hơn ở các trận đấu sắp tới. Vòng đấu thứ 12 này họ chỉ phải đối đầu với đội bóng cuối bảng AVS nên cơ hội giành chiến thắng là rất cao, nhiều khả năng Vitoria Guimaraes sẽ chơi đủ tốt để có 3 điểm trọn vẹn.

AVS đứng thứ 16 mùa giải trước, họ phải rất vất vả mới có thể trụ hạng thành công. Mùa bóng năm nay đội bóng của HLV José Mota cũng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng và mọi thứ đang diễn ra vô cùng khó khăn, họ là đội duy nhất chưa thắng trận này và mới chỉ có 3 điểm sau 11 vòng đấu. Nguy cơ xuống hạng là rất cao nếu các cầu thủ AVS không chơi tốt ở các trận đấu sắp tới. Hơn lúc nào hết, họ cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 12 này. Nhưng chuyến làm khách trên sân của đội bóng mạnh hơn như VItoria Guimaraes được đánh giá vô cùng khó khăn, nhiều khả năng AVS sẽ không thể có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, Vitoria Guimaraes là đội có chất lượng đội hình tốt hơn, họ cũng đang có phong độ nhỉnh hơn đối thủ và lại còn được đá trên sân nhà. Nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận đấu này sẽ thuộc về Vitoria Guimaraes. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho họ thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Vitoria Guimaraes

Soi kèo Tài xỉu Vitoria Guimaraes vs AVS: 1.86*2.25*2.02

Hàng công Vitoria Guimaraes chơi không tốt thời gian gần đây khi không trận nào ghi quá 1 bàn ở 3 trận gần nhất, trong khi đó AVS dù có thành tích rất đáng thất vọng nhưng họ không thủng lưới nhiều nên đội chủ nhà được dự đoán gặp khó khăn trong khâu ghi bàn trận này. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Vitoria Guimaraes vs AVS: 1.84*0.25*2.06

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận nghiêng về đội chủ nhà Vitoria Guimaraes, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành AVS nhưng rất có thể không thể chọc thủng lưới đối thủ, qua đó chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Vitoria Guimaraes chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho AVS thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến