Nhận định soi kèo West Ham vs Liverpool lúc 21h05 ngày 30/11/2025

  • 03:01 - 28/11/2025

Soi kèo châu Á West Ham vs Liverpool: 0.98*+0.5/1*097

Đội chủ nhà West Ham sẽ tiếp đón Liverpool trên sân vận động Olympic trong khuôn khổ vòng 13 Giải Ngoại Hạng Anh. Mặc dù có được lợi thế sân bãi, nhưng trước đối thủ được đánh giá vượt trội cả về lực lượng lẫn đẳng cấp, thất bại là điều mà đội chủ nhà có thể phải đối mặt trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espírito Santo, West Ham đang có phong độ không thật sự ổn định trong thời gian gần đây. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Với 11 điểm sau 12 vòng đấu, West Ham đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ chỉ số phụ. Điều này tạo áp lực lớn lên toàn đội, đặc biệt là khi lịch thi đấu sắp tới của họ khá khó khăn. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng trước một Liverpool đang rất khát điểm, West Ham khó có thể tạo ra bất ngờ.

Nhận định soi kèo West Ham vs Liverpool lúc 21h05 ngày 30/11/2025

Ở chiều ngược lại, đội khách Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot cũng không có phong độ tốt trong giai đoạn gần đây. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ giành được 1 chiến thắng và nhận tới 4 thất bại. Phong độ sa sút khiến Liverpool mới chỉ có 18 điểm sau 12 vòng đấu và đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Với một đội hình được đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, thành tích này rõ ràng không thể khiến người hâm mộ hài lòng. Chính vì vậy, Liverpool buộc phải hướng đến chiến thắng để giải tỏa áp lực và cải thiện vị trí trên BXH.

Chọn: Liverpool

Soi kèo tài xỉu West Ham vs Liverpool: 0.98*3.0*097

Thống kê cho thấy West Ham ghi được 15 bàn và để thủng lưới 25 bàn sau 12 vòng đấu. Trong khi đó, Liverpool ghi 18 bàn và thủng lưới 20 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, đặc biệt khi Liverpool nhiều khả năng đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Hệ thống phòng ngự của West Ham thường xuyên mắc sai lầm dưới áp lực lớn, điều này có thể tạo điều kiện cho các mũi tấn công tốc độ của Liverpool như Salah, hay Gakpo khai thác.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 West Ham vs Liverpool: 0.98*+0/0.5*097

Liverpool có thói quen nhập cuộc nhanh và thường ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Trong khi đó, West Ham lại có xu hướng nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát cường độ cao của đối thủ.

Với sự chênh lệch về chất lượng đội hình, Liverpool nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến West Ham vs Liverpool:

West Ham: Updating

Liverpoo: Updating

West Ham 1-3 Liverpool (Chọn Liverpool– Tài cả trận).

