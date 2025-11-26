Nhận định soi kèo Zwolle vs Heerenveen lúc 02h00 ngày 29/11/2025

Soi kèo Châu Á Zwolle vs Heerenveen: 2.07*-0.25*1.83

Vòng 14 giải vô địch Hà Lan, Zwolle sẽ tiếp Heerenveen trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng. Đây không phải trận đấu đơn giản và nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ không thể đạt được mục đích.

Zwolle đứng thứ 10 tại giải vô địch Hà Lan mùa trước, vị trí không đến nỗi tệ so với tiềm lực của đội bóng này nhưng cổ động viên muốn mùa giải năm nay phải tốt hơn. Tuy nhiên đội bóng của HLV Henry van der Vegt lại đang thể hiện bộ mặt bạc nhược sau 13 vòng đấu, họ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Rõ ràng nguy cơ xuống hạng là có và các cầu thủ Zwolle cần chơi tốt ở các trận đấu sắp tới để cải thiện thứ hạng của mình. Họ cần một kết quả tốt trước Heerenveen ở vòng đấu thứ 14 này nhưng trước đối thủ nhỉnh hơn thì mọi chuyện không hề đơn giản.

Heerenveen đứng thứ 9 mùa giải trước, vị trí đúng bằng những gì họ đang có được ở mùa giải này. Phong độ của thầy trò HLV Robin Veldman thời gian gần đây không hề ổn định, họ chỉ thắng 2/5 vòng gần nhất. Khoảng cách với các đội xung quanh là rất nhỏ nên nếu không giành kết quả tốt thì Heerenveen sẽ rất dễ tụt xuống vị trí sâu hơn trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy họ cần một kết quả tốt ở vòng đấu này, Heerenveen cần 3 điểm hi đến làm khách trên sân Zwolle. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn và đang không có phong độ cao thì nhiều khả năng Heerenveen sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Heerenveen có đội hình mạnh hơn và bất bại trước Zwolle trong những lần gặp nhau gần đây với 1 thắng, 3 hòa ở 4 lần gặp nhau gần nhất tại giải vô địch Hà Lan. Rất có thể ở lần gặp nhau này thì phần thắng sẽ thuộc về đội bóng mạnh hơn nên với tỉ lệ kèo Heerenveen chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Heerenveen

Soi kèo Tài xỉu Zwolle vs Heerenveen: 1.97*3*1.91

Có 19 bàn thắng được trong 5 vòng đấu gần nhất của Heerenveen, con số tương đối cao. Trong khi đó các trận đấu của Zwolle cũng có nhiều bàn thắng được ghi nên rất có thể trận đấu giữa 2 đội lần này cũng vậy. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Zwolle vs Heerenveen: 1.78*-0.25*2.13

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận nghiêng về đội khách Heerenveen, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Zwolle và rất có thể sẽ có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với kèo hiệp 1 là Heerenveen chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến